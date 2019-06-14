知名众筹网站Kickstarter开始禁止项目方用“世界最好”宣传产品

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:很多众筹网站上的众筹项目会用过于夸张的语言描述自己的产品而吸引关注，现在，国外知名众筹平台Kickstarter采取了相关措施，要求创作者停止宣称他们的项目是“世界上最好的”，而要用根据实际情况描述众筹项目。



据悉，Kickstarter并没有在平台上完全禁止这个短语，但该平台已经推出了一个新的工具，以及项目的新建议和规则，禁止创作者在命名项目时，使用“最高级”，或者夸大“世界上最快”的产品类似的说法。Kickstarter新工具将标记夸大的名称，并建议他们进行更改。目前，该工具仅适用于英语语言的项目。

根据theverge报道称，大多数政策变更都是指导方针而不是规则，这意味着创作者不必遵循它们。但Kickstarter团队负责人表示，这是让创作者了解平台对他们期望的第一步，这将有助于产品之间的良性竞争。Kickstarter还建议使用能够表达“希望和梦想”的语言，而不是像“它会”这样可以暗示成品的明确声明。Kickstarter还希望创建者现实地了解他们需要筹集多少现金才能使他们的项目实现。

除了这些指导方针，Kickstarter还公布更多必须遵循的规则，如果创作者没有准守的话，项目产品可能会被禁止。例如，如果项目涉及软件和硬件，创建者必须展示这两个方面内容并阐明其功能和相互依赖性。如果其中一个未完全开发，项目创建者必须披露这一事实。创作者也不能使用产品渲染图，必须“尽可能少的图片修改”来展示真实的产品。

虽然这些变化都不会从根本上改变人们使用Kickstarter的方式，但这表明Kickstarter认识到它需要给支持者提供更好的平台体验。