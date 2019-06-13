贪玩蓝月回应“王悦被捕”：本公司与王悦无任何实际关系

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:昨日晚间，恺英网络发布公告称，近日收到控股股东、实际控制人王悦的《通知函》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

今日，有媒体报道称，“贪玩蓝月”的母公司就是恺英网络。并且该事件还以“贪玩蓝月实际控制人被捕”的标题上了热搜。

今日下午，江西贪玩信息技术有限公司(以下简称“江西贪玩”)发布声明称，贪玩蓝月及贪玩游戏为本公司自有品牌，本公司目前的法人及股东均与恺英游戏及王悦先生无任何实际关系，不存在部分媒体报道所述江西贪玩实际控制人为王悦个人、恺英网络是江西贪玩母公司的情况。

此外，江西贪玩还在声明中表示，针对部分媒体屡次发布虚假新闻的行为，公司已全部进行了证据保全，并与司法机关取得了联系，将采取最严厉的法律手段坚决捍卫自身的合法权利。

以下为江西贪玩声明全文：

各位网友、社会各界关心江西贪玩的朋友们：

感谢您一直以来对江西贪玩的支持与厚爱!

针对今日有媒体发布的“贪玩蓝月实际控制人被逮捕”、“恺英网络是江西贪玩母公司”等不实新闻，恶意中伤我公司，严重损害我公司形象的行为，我公司严正声明如下：

1、贪玩蓝月及贪玩游戏为江西贪玩信息技术有限公司(以下简称“我公司”)自有品牌，已获得相关知识产权权利凭证。“贪玩蓝月”为我公司运营的系列游戏统称，不存在某些不良媒体所称的王悦为贪玩蓝月实际控制人的情况。有关媒体违背新闻道德恶意将贪玩蓝月与恺英游戏、蓝月传奇或王党进行捆绑制造假新闻以博眼球的行为对我公司造成了严重的负面影响。

2、我公司的注册地址位于江西省上饶市，注册资本人民币 1000 万，公司股东均可通过国家信用信息公示系统查询，公司目前的法定代表人及股东均与恺荚游戏及王悦先生无任何实际关系，不存在部分媒体报道所述江西贪玩实际控制人为王悦个人、恺英网络是江西贪玩母公司的情况。目前我公司及游戏的一切运营正常，不存在网上各种虛假言论所述情况。

3、古天乐、张家辉、陈小春、刘烨先生等演艺明星是目前或曾，经由我司聘请的形象代言人， 代言人相关肖像权及作品著作权为代言人本人或我司所有，部分媒体为博取网络流量非法使用、恶意攻击、肆意诽谤我司及代言人的行为已经严重侵犯我司及相关代言人的合法权益。

针对部分媒体屡次发布虚假新闻的行为，我司通过各种途径和方式予以澄清，但相关媒体均未予以重视，直至今日又一次肆意捏造虚假报道、造成巨大的社会影响，我们认为这样的行为是严重违背社会良知、违反新闻道德、肆意践踏他人合法权利的，我公司已全部进行了证据保全，并与司法机关取得了联系，我们将采取最严厉的法律手段坚决捍卫自身的合法权利。同时我们也劝诫网络谣言的制造者和传播者，所有违反法律和践踏他人合法权利的行为都将受到应有的法律制裁。

同时请各位网友不信谣不传谣。我公司将一如既往为社会各界的朋友提供优质的服务，谢谢大家的支持!

特此声明









