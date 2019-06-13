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谷歌和开发者的较量！遭批判后，谷歌服软放宽Chrome广告拦截插件限制

2019-06-13 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌，google

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:在遭到愤怒的用户严厉指责后，谷歌工程师今天承诺，Chrome的扩展系统将进行调整，不会像用户担心的那样削弱广告拦插件功能。

该公司声称新的扩展API接口的改变将实际上改善用户隐私保护并提高访问速度。此外，谷歌还承诺在即将推出的一个API接口中提高最高限额，以平息广告拦截插件开发者在过去六个月中对新扩展 API 的主要批评。

“谷歌阻止广告拦截插件”事件起源

关于“谷歌阻止广告拦截插件”事件始于 2018 年 10 月，当时谷歌宣布对Chrome扩展生态系统进行重大调整。

受恶意扩展数量增加的困扰，谷歌宣布了新的扩展审查程序规则，同时对Chrome的扩展代码库进行了重大修改。谷歌将Chrome代码库的变化组合成一套新的规则“Manifest V3”，开发者在编写新的扩展或更新旧的扩展时都必须遵循这套规则。

与广告拦截插件开发者的矛盾

最初Manifest V3 的更改并未引起关注，直到今年 1 月份有多个广告拦截插件维护者提出了关于不支持“webRequest”API的问题。简单的说就是，Manifest V3 将导致部分Chrome广告拦截插件无法正常工作。

对此，谷歌方面表示，旧的API是滥用扩展的主要的来源，自 2018 年 1 月以来，该公司检测到的恶意扩展中有42%是出于邪恶目的进行滥用。

Chrome扩展开发者倡导者Simeon Vincent今天表示，通过Web Request，Chrome会向监听扩展发送网络中的所有数据，包括个人账户、邮件、照片等敏感数据。因为所有的请求数据都暴露在扩展中，用户数据很容易遭恶意开发人员滥用。

为此，谷歌计划用一个工作机制不同的新API来取代旧的API。通过使用新的API，广告拦截扩展就不会接收页面数据，只有满足相关规则，浏览器才会对页面有所修改。这样，页面上可能包含的所有用户数据，包括电子邮件、照片、密码等都不会传递给扩展。

谷歌作出让步，降低对广告拦截插件限制

但今年 1 月，广告拦截器开发者辩称，尽管这种新的应用编程接口具有优势，但谷歌计划将“规则”的最大数量限制在 3 万条，这个数字对于广告拦截插件来说远远不够，因为通常需要过滤数十万个与广告相关的域名的网络请求。

在关于即将到来的API调整的讨论中，部分人认为最大“规则”限制在 9 万到 15 万条之间就足够了，而一些人认为规则应限制在 50 万左右。

谷歌开发者起初并不同意，但今天，该公司终于作出让步，承诺将“规则”限制从目前的 3 万条更新到 15 万条。

事实上，在今年五月，谷歌回应表示，Chrome调整的广告拦截功能仅限于企业用户，而不是普通用户。在技术和理论层面理解，谷歌的最新公告Chrome广告拦截插件将需要使用一个新的“declarativeNetRequest”API。

虽然新的 Manifest V3 仍有待讨论，但未来几周双方将会有一场“拔河比赛”。

注：本文编译自zdnet,作者：Catalin Cimpanu，原文内容可点击这里阅读

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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