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奈雪的茶回应违规操作事件：将虚心接受相关部门意见并改进

2019-06-13 15:41 稿源：站长之家  0条评论
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奈雪的茶4

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:近日，有媒体报道称，奈雪的茶卓悦汇店员工“徒手操作，未佩戴口罩”。

对此，奈雪的茶发布声明称，根据2018年11月施行的《餐饮服务食品安全操作规范》规定餐饮员工可以在手部消毒后，不戴手套操作。徒手配制茶饮属合规情况，奈雪的茶所有涉及产品操作的员工都是严格经过多次、定时的手部消毒后才进行操作，并且全部佩戴口罩。

此外，奈雪的茶方面表示，将虚心接受监管部门和媒体的意见并及时改进。

资料显示，奈雪的茶，创立于2015年，总部位于广东省深圳市，隶属于品道餐饮管理有限公司的茶饮品牌。创新打造“茶+软欧包”的形式，以20-35岁年轻女性为主要客群。

QQ截图20190613084049.jpg

以下为奈雪的茶声明全文：

近日，有媒体报道奈雪的茶卓悦汇店“徒手操作，未佩戴口罩"，首先非常抱歉给用户带来围扰，我们虚心接受监管部门和媒体的意见并及时改进。

根据2018年11月施行的《餐饮服务食品安全操作规范》规定餐饮员工可以在手部消毒后，不戴手套操作。徒手配制茶饮属合规情况，奈雪的茶所有涉及产品操作的员工都是严格经过多次、定时的手部消毒后才进行操作，并且全部佩戴口罩，请大家放心。

根据新闻报道及店内监控显示，店内只有收银员为方便与顾客沟通而未佩戴口罩，其他制作岗位均有佩戴口罩。报道中提及的存储糕点的柜门，当日一早店员发现面包冷却柜闭合问题便已联系维修人员到场维修，新闻首次播出时已经修理完毕。

后续我们会加强内部监管，为广大顾客提供更好的产品和服务。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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