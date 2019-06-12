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三大运营商被约谈 因广告推销等“骚扰电话”问题

2019-06-12 21:39 稿源：站长之家  0条评论
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运营商

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:一直以来，骚扰电话都是不少人的困扰之一。保险理财、信用卡办理、教育培训、房地产销售等广告推销烦不胜烦。据新华社报道，今天三大运营商因为电话推销扰民问题被江苏市场监管局约谈。

江苏省市场监督管理局微信号 12 日通报称，就群众反映强烈的电话推销扰民问题，对电信、移动、联通三大运营商进行联合约谈，并就广告管理中电信业务经营者应当履行的义务开展行政指导，要求从源头上治理“骚扰电话”问题。具体要求如下：

一是强化法制观念和责任担当意识。对涉及推销广告的电话呼叫，建立健全监测或投诉处理制度;对发现利用信息传输、发布平台违法发布、发送广告，或者发布、发送违法广告的，采取删除、屏蔽、断开链接、停止传输等措施予以制止。

二是提升技术防范手段加强管理。要提升技术防范手段，加强骚扰电话拦截配套技术系统建设，利用云计算、大数据等技术手段，提升骚扰电话识别和拦截能力，努力从源头上制止违法广告推销电话行为。

三是积极配合监管执法工作。在市场监管部门查处违法广告案件、处理消费者投诉举报中，充分发挥运营商优势，在技术甄别、证据固定、关停电信服务等方面予以配合，形成打击“骚扰电话”工作合力，切实维护广大消费者的合法权益。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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