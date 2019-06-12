水滴公司宣布完成超10亿元融资 腾讯、中金资本跟投

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:今天，在水滴 2019 全球合作伙伴大会上，水滴公司宣布完成超 10 亿元人民币C轮融资。据悉，这是今年以来互联网健康险与健康保障领域融资的最高纪录。该轮融资由博裕资本领投，腾讯公司、中金资本等跟投。

公开资料显示，水滴公司成立于 2016 年 4 月，旗下有水滴互助、水滴筹、水滴公益等。成立三年来，水滴公司已经完成了 4 次融资。今年 3 月 27 日，水滴公司宣布完成 5 亿元B轮融资。

目前，水滴公司全平台已有付费用户超2. 5 亿。截至 2019 年 3 月，水滴筹累积筹款金额超过 160 亿元，赠予人次超过 5 亿。水滴公益上线公募活动超过 1400 个，筹得善款超过 1 亿元，捐款人次超过 520 万。

水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示：“公司将大力发展水滴保险商城、水滴互助等健康险、健康保障业务，打造用户体验更好的健康险与健康保障服务模式。我们会把融到的资金重点用于健康险专业团队的建设以及人工智能在健康险业务的应用上，同时，属于水滴公司的社会责任板块的水滴筹、水滴公益平台将继续助推更多贫困家庭病的大病患者病有所医。”