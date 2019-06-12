如何利用视频推广与目标受众建立联系？这里有三招必学

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:在当下的数字环境中，构建一个能和目标受众清晰联系方式是非常重要的。而视频正成为一种越来越重要的商业工具，因为它能够捕捉真实的声音和情感，有助于参与重要话题。那么，你该如何利用视频与目标受众建立联系呢?



建立情感联系

为了有效地与目标受众沟通，先考虑一下你希望受众感受到什么：兴奋的，有共鸣的，支持的，激发灵感的，还是见多识广的?这是构思视频策略的重要步骤。

例如，健康视频制作领域的领导者认识到，许多组织在通常敏感的主题领域都有重要信息要传达。而这就需要一种富有同情心和关切的方式去制作视频，如果语调和信息处理得当，这些组织可以通过视频内容与受众建立强大的联系。

以制作癌症幸存者视频为例。理想情况下，他们应该在熟悉舒适的地方(通常是他们自己的家)接受采访，让他们能够以更放松的状态来讲述自己的估值。这种亲密的视角鼓励了观众真实的情感反应，间接使受众更渴望与一个组织进行更深层次的联系和学习。

受视频越来越频繁用于社交媒体中的影响，非营利和卫生部门将视频作为沟通工具的需求大幅增加。剪辑可以用来激励和提升，推广真实的故事和声音，借机与那些有着类似经历或面临相同障碍的受众联系在一起。

可访问性更高

视觉内容可以通过信息进行教育和激励，很容易的向广大目标受众进行推广。随着受众关注度的下降，这种参与能力变得越来越重要。

视频可以在任何地方、任何设备上访问和共享，帮助你不断扩大自己的影响力。当内容针对性和相关性越强，就越容易在所有相关平台上与受众交流沟通。

在当下媒体泛滥的环境下，近80%的互联网流量来自视频，这表明受众对这类内容更感兴趣。这也就是为什么视频越来越成为传播策略的核心。

做好视频内容定位

一旦你确定了目标受众，接下来就好探讨最佳的视频内容类型与他们交谈。先确定视频要表达的基本信息，目标是提高人们认知，鼓励捐款、分享、购买，还是教育。做好定位后对引起听众的共鸣是至关重要的。

比如，一个生动“入门指南”视频非常适合指导受众，简化培训或入职的复杂信息。而案例研究和采访形式可以提供一个更真实的声音，对非营利组织表达人们情感和提高意识是很有力量的工具。所有项目都面临不同的挑战，应该以独特的方式处理。不同目标市场应选择不同类型的平台。

尽管视频营销不断兴起，但仍有许多未做好定位内容在为相关性和突破性而挣扎。创建吸引人的活动的关键是实现视频的影响力，捕捉真实的故事和情感，直接与目标受众对话。

注：文章编译自entrepreneur，作者：Keira Baker，原文内容可点击这里查看。