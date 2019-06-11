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滴滴意见稿拟定：司机归还乘客遗失物品，乘客应付费

2019-06-11 20:47 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:一直以来，乘客遗失物品在网约车司机车上，司机归还是否该索取车费的情况一直备受争议。为进一步优化滴滴网约车平台协助乘客寻找遗失物品的流程与机制，滴滴出行今天公示了滴滴《网约车物品遗失管理办法(试行)》征求意见稿，向网友征求意见与建议。

据介绍， 2016 年滴滴客服收到的“找东西”需求开始激增。同年 12 月滴滴客服成立物品遗失专组，专门协助乘客寻找遗失物品。近 3 年来，物品遗失专组应用“虚拟号”、“三方通话”等技术与方法，持续优化寻找流程与机制，将乘客遗失在滴滴网约车上的物品的平台平均找回率提升了近三成，从38%提升至68%左右。

滴滴称，针对平台遇到的“找东西难”，意见稿从平台客服协助流程、遗失物品价值分类，及乘客、司机的权利与义务，对遗失在滴滴网约车上的物品处理做了相应规定，这也是国内网约车行业首个针对遗失物品的管理办法。

在平台客服协助流程方面，滴滴客服在确认失主身份后可以提供协助寻找服务，包括但不限于：客服发起司、乘三方通话、提供联系司机的虚拟号码、帮助失主联系乘坐过服务车辆的1- 2 名乘客等。在物品价值分类方面，遗失物品价值大于等于 2000 元的为贵重物品。如遗失的为贵重物品，乘客应及时报警，警方立案后平台会配合警方调查。

因乘客自身疏忽导致物品遗失的，应尽量自行领取物品，如无法自行领取，可与见到物品的司机协商送还方式、时间，送还物品的合理费用，如保管费、乘客承诺的奖励，运输费等。司机归还物品时，乘客应给与合理费用。

此外，司机发现乘客遗失物品后，应第一时间用虚拟号联系乘客，积极协助乘客领取遗失物品。无法联系上乘客的，司机因第一时间联系滴滴平台报备，并妥善保管乘客遗失物品。

滴滴称，本次公示将持续 7 天，公示期间，乘客、司机和公众可通过滴滴乘客端、司机端、官方微博、微信对征求意见稿给予意见与建议。公示结束后，两周内，滴滴将会结合各方给予的意见与建议进行反馈。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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