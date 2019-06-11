圆通回应女快递员遭恶意投诉下跪：已免除业务员处罚

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站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:今日，据山东省广饶县公安局稻庄派出所出具的一份证明显示，一位圆通女快递员在派送快递时，因芒果箱胶带开裂，少了一个芒果，遭到了客户先后四次投诉，圆通公司扣除了该快递员 2000 元工资，该快递员为求用户谅解甚至下跪。



对此，警方建议圆通因退还快递员被扣除的工资，并将投诉者加入黑名单。

随后，圆通方面发文称，业务员所在网点已免除因投诉引起的处罚，圆通既对客户负责，也对员工负责，坚决抵制恶意投诉，绝不让业务员流汗又流泪。待核实事实后，圆通保留将恶意投诉者列入不受欢迎客户名单的权利。

以下为圆通速递回应全文：

6 月 11 日，山东广饶一圆通网点的业务员遭遇恶意投诉、警方出面为其出具证明一事引发网友关注。圆通总部对此高度重视。经了解，业务员所在网点已免除因投诉引起的处罚，并对其进行慰问。其它情况正在核实过程中。我们既对客户负责，也对员工负责，坚决抵制恶意投诉，绝不让业务员流汗又流泪。感谢公司当事快递员的敬业和付出，感谢广饶县公安局稻庄派出所民警及广大网友对快递员的仗义相助。待核实事实后，我们保留将恶意投诉者列入不受欢迎客户名单的权利。