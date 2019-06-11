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滴滴公示《网约车物品遗失管理办法（试行）》征求意见稿

2019-06-11 16:10 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴出行

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:今日，滴滴出行公示《网约车物品遗失管理办法(试行)》征求意见稿(以下简称征求意见稿)，向公众征求关于该征求意见稿的意见与建议。

滴滴出行称，本次公示的征求意见稿由滴滴客服物品遗失专组与平台治理部共同制定，适用于滴滴出行提供的快车、专车和豪华车服务，针对平台遇到的“找东西难”，从平台客服协助流程、遗失物品价值分类，及乘客、司机的权利与义务，对遗失在滴滴网约车上的物品处理做了相应规定。

数据显示， 2019 年 1 月- 3 月，物品遗失专组共协助乘客寻找遗失物品 419663 件，每寻找一件物品平均需拨打 6 通电话，其中有31.2%的物品无法找回。客流量大，车辆移动快速，拼车车内环境复杂是物品难以被找回的主要原因。

据了解，该征求意见稿将公示 7 天，公示期间，乘客、司机和公众可通过滴滴乘客端、司机端、官方微博、微信对征求意见稿给予意见与建议。公示结束后，两周内，滴滴会结合各方给予的意见与建议进行反馈。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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