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FF与九城新能源汽车合资项目落户呼和浩特

2019-06-10 16:21 稿源：站长之家  0条评论
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法拉利未来，FF91，贾跃亭

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:据财联社报道，今日，第九城市和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区签署战略合作磋商备忘录，双方就FF和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展进行战略合作。沙尔沁工业区将为合资公司预留不少于 5000 亩土地供应。

同时，双方将共同设立新能源产业基金，九城及其下属企业出资不低于 5 亿元人民币，政府出资不低于 15 亿元人民币。呼和浩特沙尔沁工业区协调对于新能源项目融资贷款 40 亿元。备忘录签定双方会在约定期间内达成协议，备忘录有效期为三个月。

3 月 25 日，第九城市宣布已经透过旗下子公司与总部位于美国加州的法拉第未来(FF)公司签定协议，双方共同建立合资公司，在中国制造、营销及运营电动汽车。

根据合资公司协议条款，九城将以三个等额分期向合资公司注资最高达 6 亿美元。而FF方面将向合资公司提供相关产权及资源，包括在中国的土地使用权作为生产基地，并将对合资公司授予包括Faraday Future’s new brand V9 model及其他指定车型在中国的独家生产、营销及销售权。

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