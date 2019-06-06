干货！向数亿Instagram用户推广品牌的四个必备实践技巧

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:国外社交软件Instagram拥有超过 10 亿活跃用户，日活跃账户 5 亿个。由此可见，Instagram无疑是接触大量特定用户并向他们推广品牌的最快方式之一。



Instagram广告对Facebook和广告商变得越来越重要。越来越多的企业希望在Instagram上做广告，因为它拥吸引人的的受众。伴随着技术向以视觉为中心的方法发展，对于想尽可能用越少的时间内获取大量信息的用户来说，他们的注意力正从文本内容转向以视觉内容为主。这创造了一套全新的社交媒体最佳实践方式，包括公司将如何吸引用户的注意力?他们如何通过图像和简单文本传递准确的信息?随着时间的推移，应该使用什么策略来重新吸引用户?下面我们来看看四个实用的实践技巧：

技巧一：高质量和引人入胜的内容。

事实上，潜在的买家并不是在寻找可爱的产品图片，他们实际上是在寻找刺激他们某种兴奋和兴趣的内容。我们可以称之为经验内容。为了能够让受众产生这种感觉，你必须以图像、视频或幻灯片的形式输出高质量的内容。

要创建这样的内容并不容易，需要有适当的策略。就算是创建较少但质量好的内容比不参与效果要好得多。

技巧二：了解你的受众

这句话听起来看似很简单，但有时对企业来说实际上是最难做到的。企业在制定社交媒体战略时应该有一个目标，应专注于吸引真正对他们所提供的内容感兴趣的核心受众，而不是那些根本不参与其品牌的追随者。

那么如何寻找目标受众呢?谷歌分析(Google Analytics )无疑是最好的工具之一。该工具收集了关于一个企业的数据，并将其分类。公司将能够更多地了解网站访问者的年龄、性别、兴趣和在线行为。然后，根据这些信息在各种广告平台上有针对性的推广。

技巧三：讲述引人入胜的故事。

一张图片可以抵得上一篇长篇大论的文章，这是以一种创造性和独特的方式表达观点的最佳方式。在Instagram撒花姑娘就可以通过视频、图片等视觉内容方式展示故事帮助你的品牌实现这一目标。Instagram还是一个在情感层面可以和受众沟通的神奇工具，无疑是品牌讲述故事的有效渠道。

根据经验，一定不要试图强迫受众接受产品形象，而应该用更大的叙述来塑造内容。在Instagram创建整个系列内容和一致性的品牌形象也非常重要。例如，使用相同的配色方案，并创建一系列后续内容，都对讲述品牌故事有很大的帮助。

最佳实践4：基于内容保持品牌声音不变(品牌的统一性)

要增加任何品牌的销量并变得独特，最重要的实践技巧之一是通过在您的内容中保持的品牌声音，并在品牌Instagram页面上不断强化这种印象。让追随者了解你的品牌代表什么。而他们想品牌个性，最好的沟通方式是通过社交媒体平台上使用的声音。

保持社交媒体信息和品牌声音不变的一个好方法是创建一个品牌指南，该指南可以包含所有品牌内容、想象风格等信息。

通过遵循上述最佳实践技巧，您将能够优化内容以获得更好的参与度并成功推广品牌。

译者注：文章编译自entrepreneur，作者Rocco Baldassarre，原文内容可点击这里查看。