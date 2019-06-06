中国移动董事长杨杰：移动不换卡不换号就可开通5G

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站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:今日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，这也意味着中国正式进入5G商用元年。



对此，移动方面回应称，这是贯彻落实中央重大决策部署、加快网络强国建设的重要举措。中国移动将积极参与5G标准制定，成为5G标准制定的重要力量;加强5G产业引导，推动我国力推的中频段5G产业成为国际主流;推进5G规模试验，保障我国5G网络建设保持全球领先位置。中国移动计划在今年 9 月底前在超过 40 个城市提供5G服务。

此外，针对用户合适能用上5G以及消费者是否需要换卡等问题，中国移动董事长杨杰回应，获得5G业务经营许可后，中国移动将加快5G网络部署，打造全球规模最大的5G精品网络，大力推进“5G+”计划，客户“不换卡”“不换号”就可开通5G服务，后续将持续扩大服务范围。

在5 月 22 日的中国移动年度股东大会上，中国移动董事长杨杰表示，中国移动 2019 年将建设 3 万- 5 万个5G基站。

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