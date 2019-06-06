便利蜂宣布上调年终奖 S绩效员工最多可拿20薪

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:今日，便利蜂发布全员邮件，宣布近半数的员工将获得额外的奖金激励。据悉，加上新设的半年奖，S级绩效的明星员工全年将可以拿到 20 薪。便利蜂表示，去年年终奖将于 6 月 13 日发放，获S、A、B+绩效的员工奖金系数将大幅上调。



便利蜂表示，在互联网、零售行业大面积依靠裁员、降薪“过冬”的环境下，逆势超预期发放奖金，既是出于管理层对便利店业务抗周期能力的信心，同时也是公司不惧行业冷暖坚持打造组织能力的一种决心。

据了解，此次便利蜂给出员工三项的“福利”分别为：超额发放的年终奖；新设半年奖；发放股票。

今年1月，有媒体报道称，便利蜂要求全体员工考逻辑和数学，考试不及格会被开除。考试范围涵盖了函数、立体几何、概率、求导等，内容相当丰富。

对此，便利蜂内部人士表示，真实情况为考试仅仅针对总部基层员工，并不要求全员掌握高等数学，而是高中数学，考不过也不会和辞退挂钩，而是会培训后再补考。

1 月 28 日，便利蜂创始人庄辰超发布内部邮件称，对于绩效优秀的员工，将给予从荣誉的精神激励到钱的物质激励。对于绩效不达标的员工，不该给的我们不会给。体面的生活是要靠奋斗，不是靠混，更不是靠躺地打滚。

相关文章：