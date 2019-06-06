三大运营商回应工信部发放5G商业牌照

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站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:今日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，这也意味着中国正式进入5G商用元年。



对此，移动方面回应称，这是贯彻落实中央重大决策部署、加快网络强国建设的重要举措。中国移动将积极参与5G标准制定，成为5G标准制定的重要力量;加强5G产业引导，推动我国力推的中频段5G产业成为国际主流;推进5G规模试验，保障我国5G网络建设保持全球领先位置。中国移动计划在今年 9 月底前在超过 40 个城市提供5G服务。

电信方面回应称，5G牌照的发放是落实网络强国和5G引领发展战略的重要里程碑，获得5G牌照后，将继续践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以高质量发展为目标开展5G网络建设，积极探索和推进5G网络共建共享，降低网络建设和运维成本，确保优质的网络质量和丰富的应用服务。

联通方面回应称，将坚持高质量的网络建设发展之路，加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享;持续深入推进互联网化运营，构建5G业务生态，开发5G特色服务，以实实在在的企业行动把相关工作落实到位，不断提高网络质量与服务水平，让亿万消费者共享5G发展成果。