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见闻

京东数字科技推出首个区块链ABS标准化解决方案

2019-06-06 11:19 稿源：站长之家  0条评论
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京东 (5)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 6月6日 消息: 继发布《京东区块链技术实践白皮书(2019)》，京东区块链底层引擎JD Chain正式对外开源并同步上线开源社区之后，京东数字科技又推出首个区块链ABS标准化解决方案。

据 36 氪报道，京东数字科技资管事业部基于京东智臻链JD BaaS平台，推出首个区块链ABS标准化解决方案，中信证券、众华会计师事务所、奋迅律师事务所、中诚信评级等机构成为首批使用该方案的机构。ABS业务参与机构可通过标准化模块加入ABS区块链。方案可以为律所等ABS业务中介机构节省数百小时信息传递和审核的时间，降低人力成本并节省开发费用。

目前，京东在区块链领域探索已经取得了不小的成绩。前不久，京东数字科技在2019 年全国科技活动周上首次披露专利申请情况，目前其已申请的区块链专利数量近 200 件，区块链技术的创新应用已经在品质溯源、数字存证、信用网络、价值创新等场景实际落地。

此外，京东数字科技旗下的京东区块链防伪追溯平台可以支持消费品、医药等领域的追溯信息共享，目前已累计有超过 700 家品牌商和超过 5 万个SKU入驻，上链数据多达 13 亿条。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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