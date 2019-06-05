广电网络澄清：广电行业正申请5G牌照的不是本公司

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站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今日晚间，广电网络发公告提示风险，称其公司近日股票交易异常波动，经自查确认本公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

同时，公告还澄清了有关5G牌照发放的消息。关于部分媒体报道的“工信部将于近期发放5G商用牌照，且可能发放给中国移动、中国电信、中国联通、广电网络四家企业”消息，广电网络特别说明称，广电行业正在申请5G牌照的是中国广播电视网络有限公司，而不是本公司，公司与中国广播电视网络有限公司不存在股权关系。

以下是公告原文：

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

重要内容提示：

本公司股票 2019 年 6 月 3 日、 6 月 4 日、 6 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。

经本公司自查及向本公司控股股东、实际控制人书面问询确认，本公司及本公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

近日，部分公共媒体报道了有关5G牌照发放的消息。比如，“工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照”;“业内人士认为，5G商用牌照最快可能于本周就发放，且可能发放给中国移动、中国电信、中国联通、广电网络四家企业”等。公司对此特别说明，广电行业正在申请5G牌照的是中国广播电视网络有限公司，而不是本公司，本公司与中国广播电视网络有限公司不存在股权关系。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票 6 月 3 日、 6 月 4 日、 6 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查，公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，也不存在应披露而未披露的重大信息。

2、近日，公共媒体报道了有关5G牌照发放的消息。比如，“工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照”;“业内人士认为，5G商用牌照最快可能于本周就发放，且可能发放给中国移动、中国电信、中国联通、广电网络四家企业”等。公司对此特别说明，广电行业正在申请5G牌照的是中国广播电视网络有限公司，而不是本公司，本公司与中国广播电视网络有限公司不存在股权关系。

3、经向本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司及实际控制人中共陕西省委宣传部书面问询，并经本公司控股股东及实际控制人回函确认，本公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、本公司、本公司控股股东及实际控制人承诺，至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5日