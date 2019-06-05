陈伟星发文支持孙宇晨：其营销只是过度，鲜有“欺诈”

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今日块讯(ChinaZ.com)6 月 5 日 消息：对于波场创始人孙宇晨花了近 3000 万人民币拍下巴菲慈善午餐事件引发多方热议。比如，财经专栏作家肖磊表示，这对加密货币行业应该是一个大利空。不过，泛城资本创始人陈伟星表示自己“依然支持孙宇晨”。



陈伟星在微博表示，为什么我依然支持孙宇晨?一方面是我确信区块链的未来，而创新需要野蛮试探，另一方面也因为他的个人原因，包括：

1.孙宇晨是币圈创业最勤奋的人之一，大部分人募集了钱不干活，他始终如一在开发和营销;

2.他的项目Tron在早期并未募集多少钱，其价格是后来被美国大妈炒作起来的，靠的是他的Twitter自拍和段子;

3.孙宇晨的营销只能称是“过度”，借事件和名人营销，而鲜有“欺诈”，如那些子虚乌有的技术指标;

4.Tron的资金积累、执行力和累积的初始用户，非常有助于抓住后续的机会;

5.近距离接触孙宇晨的朋友，都知道他是一个直接、乐观、坦诚、不装逼的典型 90 后。

之前，肖磊在微博称，孙宇晨 456 万美元拍下巴菲特午餐，对加密货币行业应该是一个大利空，因为无论是官方还是媒体，对这种信息都会产生警惕，站在行业历史看，会成为行业疯狂的一个历史印记。对于孙个人来说，除了炫富和曝光率，可能也很难获得实质性的东西，因为巴菲特肯定不会就加密货币的看法跟孙辩论，就谈不上对行业的贡献了。