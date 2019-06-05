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蜂鸟配送升级为蜂鸟即配 将建立数智化开放即配生态

2019-06-05 16:20 稿源：站长之家  0条评论
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饿了么1

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今日，饿了么举办蜂鸟即配智慧配送行业战略峰会，在会上，饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，品牌名升级为“蜂鸟即配”。未来 3 年，蜂鸟将建设 2 万个全数字化即配站，建立数智化的开放即配生态，将服务拓展到更多行业和区域。

蜂鸟方面称，未来，蜂鸟将继续与星巴克、迪卡侬、百果园等品牌和支付宝、阿里健康、淘鲜达等商业体共建“即配生态联盟”，在服饰、美妆、3C配件等领域开展深度行业合作，更多硬件厂商、科技企业、物流供应商等也将一起加入到即配生态的建设。

数据显示，过去一年，蜂鸟在整个即时配送应用市场上拥有 300 万可随时调用运力，准确的配送时间可低于 27 分钟，服务商户数 350 万，过去一年新零售订单增长185%，覆盖直营城市超 100 个，区县覆盖 2000 个以上。

饿了么创始人、COO康嘉则介绍，预计未来每天将有 1 亿件商品通过即时配送送达，80%的日常生活所需可由即时配送满足。目前，超过99%的蜂鸟订单已经实现了智能调度，通过大数据分析、智能算法来动态调配运力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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