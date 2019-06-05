苹果将关闭iTune，这时你该如何处理已经购买的音乐文件？

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站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:据cnbc报道，苹果在本周一的WWDC宣布，它将关闭已经有 18 年历史的数字媒体软件iTunes，并将由独立的音乐、电视和播客应用取而代之。而这种情况将在苹果Mac 最新操作系统macOS Catalina秋季上市时发生。



虽然这个消息一开始让用户感到震惊，不过苹果方面保证，用户的iTunes内容不会就这样消失了。苹果在新闻稿中称，用户将可以继续访问他们的整个音乐库，无论他们是下载歌曲、购买歌曲还是从光盘上翻录歌曲都是没问题的。

该公司称，当Mac用户更新软件后，音乐库中的音乐将会转移到Apple Music 和TV， 电视和电影购买也同样会转移到Apple TV 。Mac用户可以通过Music app访问 iTunes音乐商店。此外，Windows用户在他们的iTunes体验中不会看到任何变化，并且iTunes Store礼品卡仍然有效。

如何永久拥有你的数字文件?

虽然该公司承诺用户不会丢失内容，但这很好地提醒了我们，数字文件所有权规则可能发生奇怪的变化。例如，当你合法购买一张光盘、DVD或书籍时，版权法允许你出售、出借或赠送你的拷贝内容。但根据苹果公司的条款内容，数字文件拷贝的情况就不是这样的。如果你通过iTunes商店或亚马逊上的流媒体购买一部电影，实际上你是在购买一个许可证来观看平台上的电影，而不是购买文件本身的所有权。

就音乐文件来说，正如苹果公司的态度，你可以将购买的音乐的音频播放列表刻录到光盘上，但其他内容可能不会刻录到光盘上。”因此，为了能永久保存您的数字文件，建议大家将它们下载到外部硬盘上或上传到云服务上。