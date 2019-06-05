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赞！火狐浏览器开始默认自动阻止第三方网络跟踪用户数据

2019-06-05 11:19 稿源：站长之家  0条评论
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火狐浏览器 (2)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:一直都在困扰广大网友的问题之一就是，网络追踪问题导致的隐私泄露。而现在，火狐浏览器母公司Mozilla想要改变这种情况。据zdnet消息，现在下载新版火狐浏览器都能自动阻止网络cookie，避免广告商用它来跟踪你在网上的踪迹。

尽管多家互联网巨头都在谈论保护用户隐私的问题，但一直没有将工作落实到位。现在，Mozilla不是将在线隐私作为一个勾选的选项，而是直接将其作为默认选项。

火狐浏览器产品负责人Peter Dolanjski解释称，对于第一次下载和安装火狐的新用户，默认情况下会自动设置增强跟踪保护，避免广告商和技术公司追踪和收集个人数据。

Mozilla并不是第一个采取该措施的公司。自 2014 年以来，苹果的Safari网络浏览器一直屏蔽第三方cookie。此外，最受欢迎的网络浏览器谷歌 Chrome已经开始限制cookie，但由于谷歌的业务依赖于网络广告，跟苹果和火狐比较起来，谷歌的限制措施并不明显。

当然，这种隐私保护措施也是有一定代价的，比如要打开某些网站时， 可能会收到火狐浏览器提醒网站不能访问的情况。因此，Mozilla并没有默认为每个人打开阻止cookie。

如果你想要使用该功能的话，那么可以到浏览器的菜单进行设置，将隐私偏好的Cookies选项设置成阻止“所有第三方跟踪器”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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