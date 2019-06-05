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为更好保护你的听力，苹果推新健康功能可跟踪不安全耳机音量

2019-06-05 10:33 稿源：站长之家  0条评论
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airpod,苹果无线耳机

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:根据世界卫生组织(WHO)的最新数据显示，大约一半12- 35 岁的人存在听力受损的风险。这在很大程度上是由于智能手机等设备爆炸性增长。年轻人正在调高耳机的音量，而在这个过程中可能会对听力造成不可挽回的损害。

techcrunch报道，日前，苹果在2019WWDC大会上没有提及到的是，其还推出一个新健康功能，可以跟踪耳机音量。该功能是苹果Health应用的一部分，能够追踪和校准MFi头戴式耳机((包括AirPods、Beats等产品)的听力水平。并根据世卫组织的指导，这些信息将被记录为“正常”或“过高”。

目前，苹果已经在 Noise APP中增加了该功能，该app 使用苹果手表的内置麦克风来监测环境噪音。如果声音达到 90 分贝(该持续的声量会导致听力受损)，该应用将发送通知。

在某些环境中，我们会不自觉的把耳机音量调高，长此以往肯定会对听力造成伤害。苹果的这个耳机健康功对保护大家的听力应该还是有一定帮助的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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