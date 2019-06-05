家乐福将销售额的增长归因于应用区块链追踪系统 中国尤其成功

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今日块讯(ChinaZ.com) 6月5日 消息:法国零售巨头家乐福已经将应用区块链技术追踪其多类食品，最近该企业将销售额的增长归因于使用了区块链追踪系统。



家乐福区块链项目经理Emmanuel Delerm本周一向路透社表示，该公司使用区块链分类账本技术追踪从农场到超市的肉类、牛奶和水果以来，增加了这些产品的销量。区块链追踪在中国尤其成功，因为中国购物者更习惯扫描二维码。这一举措同样在意大利和法国很受欢迎，据报道，那里的买家花了长达 90 秒的时间阅读商品信息。

客户可以借助该公司的区块链跟踪系统(由IBM Blockchain公司构建)用手机扫描产品上的二维码，并获得包括日期、农场位置和所有者、包装日期、运输时间等相关信息。

据报道，家乐福最初发布了 20 种商品的区块链信息，包括鸡肉、鸡蛋、生牛奶、桔子、猪肉和奶酪。现在，该零售商打算向该系统添加 100 多种产品，特别是消费者更加关注的产品，如婴儿用品和有机产品。

不过，区块链的追踪仍然存在挑战，部分农民也对分享太多信息有一些抵制情绪。(CoinDesk)