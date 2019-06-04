谷歌解释周日宕机事件：由服务器配置变更导致

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站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:6 月 3 日，谷歌云服务出现了大规模宕机，几乎所有 Google 服务包括：Gmail、YouTube、G Suite、Snapchat等应用都受到了影响。对此，谷歌官方发文解释称，是由于服务器配置变更导致。



谷歌表示，配置变更原意是应用于单一区域的少数服务器，但却错误应用于多个毗邻区域的大量服务器，导致这些区域停止使用一半以上的可用网络容量，进出这些区域的网络流量试图适应剩余的网络容量，但未能成功。

网络开始拥堵，网络系统对过载流量进行分类，丢弃了大部分对延迟不那么敏感的流量，以保护少数对延迟敏感的流量。Google 称它的工程师团队立刻探测到了问题，但诊断和修复花了更长时间。

据悉，该次宕机影响了北美、英国、欧洲、南美等全球多地的谷歌服务。当时，谷歌发言人发表声明表示：“我们正在美国东部经历严重的网络宕机问题，影响了谷歌云计算平台、G Suite和YouTube的多项服务。用户可能会看到服务速度缓慢或间歇性错误。我们相信已经找到了宕机的根本原因，预计不久就能恢复正常服务。”