百亿独角兽Grab蜕变史：从不起眼的校园项目成长为东南亚超级应用

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：Anthony Tan 和Tan Hooi Ling 在哈佛商学院攻读工商管理硕士学位时，就提出了建立一个叫Grab的打车公司的想法。Grab最初只是一个大学项目，并从从学校组织的竞赛中获得了25， 000 美元的奖金。

来自马来西亚的他们意识到东南亚国家交通领域面临的混乱无序的局面。此外，在该地区推出打车服务将为他们带来先发优势。于是，两人把各自的管理知识结合在一起，写下了一份商业计划，并用他们在竞赛中赢得的奖金来开始搭建这个应用程序。

经过多个不眠之夜和无数次头脑风暴，Anthony 和Tan 于 2012 年在马来西亚正式推出了GrabTaxi，而这比Uber在新加坡推出打车服务早了一年。两年后，印度尼西亚推出打车应用Go-Jek。

跟其它任何发达国家和发展中国家一样，打车也已经成为东南亚(SEA)的日常应用。该地区的网络经济在很大程度上是由庞大的、不断增长的互联网用户群体驱动的。根据谷歌和淡马锡 2018 年的一份报告显示，东南亚互联网经济在(GMV)已经达到 720 亿美元。其中保持领先行业包括在线旅游、电子商务、在线媒体和打车业务。

时间推进到 2019 年，获软银投资，蜕变成百亿独角兽

在七年的时间里，Grab app已经在SEA地区的八个国家实现了基于移动打车服务的指数级增长。就在去年，Grab 更是收购了其竞争对手Uber在该地区的全部打车服务。今年 3 月，Grab 在H轮的融资中，从软银的愿景基金获得14. 6 亿美元投资，现在已经成为估值接近 140 亿美元的百亿独角兽。

现在，东南亚地区用户只要在手机上点击Grab APP 就能解决出行的问题。该公司目前已经推出了十多种服务，包括出租车、私家车、拼车、自行车共享、班车服务和自行车出租等，每天有 280 多万名司机处理 600 多万份打车订单。

毫不夸张的说，Grab已经成为东南亚的超级应用，除了提供供融服务，还涉足了多个消费服务领域，如酒店预订服务、点播视频平台、购票、食品订购、杂货店购物，这样的模式跟阿里巴巴的支付宝和微信支付有很大相似之处。 2018 年，Grab创造了超过 10 亿美元的收入，并预测在 2019 年收入翻一番。 2016 年 1 月， GrabTaxi 更名为Grab，联合创始人坚称，更名将反映其经营的所有行业。现在看看Grab涉足的行业，不得不说创始人们确实很有远见。

显露更大野心，在东南亚六国推金融产品

作为其金融产品的一部分，Grab在 2016 年 1 月推出了基于二维码的移动支付服务GrabPay。这项服务目前在新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国和越南六个东南亚国家提供服务。该支付服务，除了Grab打车支付外，还可以用于店内购买、食品配送和资金转账。

此外，Grab已经涉足提供贷款和保险服务。它目前已为新加坡的中小企业提供贷款，并为司机提供小额保险。Grab声称已经建立了一个由 60 多万商家组成的商家网络。东南亚保险市场是第六大市场，估值为 1000 亿美元。此外，GrabPay已经支持消费者在Qoo10、11Street等电子商务平台上进行在线购物支付。

GrabPay将其金融服务扩展至在新加坡提供“Pay Late”，即一种分期付款服务。该服务允许客户在月底支付Grab服务费用，而无需承担额外费用!