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联邦快递市值蒸发87亿 只因“送错”华为包裹

2019-06-04 15:15 稿源：站长之家  0条评论
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快递、包裹

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:最近，美国联邦快递因“误送”华为快件，违反我国快递业相关法规而被有关部门立案调查。受此影响，该公司股价大跌，市值开盘变蒸发12. 6 亿美元(约合 87 亿元人民币)。截至 6 月 3 日收盘，联邦快递股价下跌超2%，总市值为396. 96 亿美元。此外，瑞银已将联邦快递目标价从 161 美元下调至 136 美元。

QQ截图20190604145742.jpg

5 月 28 日，华为表示FedEx(联邦快递)未经许可将 2 个运往亚洲地址的公司包裹转寄美国，随后，华为向中国邮政监督管理部门提出正式诉讼。

6 月 1 日，央视报道了美国联邦快递发生未按名址投递华为快件行为。 6 月 2 日，国家邮政局局长马军胜表示，国家有关部门已决定对联邦快递立案调查。

联邦快递( FedEx)是一家国际性速递集团，总部位于美国田纳西州。 1984 年，联邦快递以中外合作的方式进入中国。其在中国有 78 家分公司，运输车辆约 2700 辆。随着国内快递业迅速发展，进入中国 35 年的联邦快递存在感也越来越弱。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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