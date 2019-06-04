去哪儿网回应“拒开发票”：不属实 绝不存在该情况

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站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:近日，有自称去哪儿前员工表示，去哪儿网客服人员在接到旅客索要发票的请求后存在一系列婉拒手段，包括“不主动引导用户开具发票”，基层客服人员需“有效解释和婉拒一次”等话术套路。



据蓝鲸TMT报道，对此，去哪儿网相关负责人回应称，该员工所有言论均不属实，已经严重损害了去哪儿网的商业信誉。去哪儿网为每一位消费者都主动提供合法有效的报销凭证，绝不存在拒绝开具的情况。

该负责人表示，去哪儿网提供的有用户相关行程的“Itinerary/Invoice(行程单收款凭据)”是合法合规的报销证明，并不存在拒绝开具“客票发票”的问题。新闻中提到的“婉拒”有误解。

机票的消费凭证是行程单，国内客票由国家税务总局监制。国际客票以提供服务的服务商当地法律要求、提供具有发票性质的收款凭证，就是去哪儿网提供的“Itinerary/Invoice”。因为有些顾客称所在公司拒绝接受境外航空公司提供的“Itinerary/Invoice”，按照法律规定，去哪网也无法提供国内客票“发票”，对这类乘客的要求只好“婉拒”。