“扫一扫”分享到微信

见闻

去哪儿网回应“拒开发票”：不属实 绝不存在该情况

2019-06-04 09:09 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

去哪儿

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:近日，有自称去哪儿前员工表示，去哪儿网客服人员在接到旅客索要发票的请求后存在一系列婉拒手段，包括“不主动引导用户开具发票”，基层客服人员需“有效解释和婉拒一次”等话术套路。 

据蓝鲸TMT报道，对此，去哪儿网相关负责人回应称，该员工所有言论均不属实，已经严重损害了去哪儿网的商业信誉。去哪儿网为每一位消费者都主动提供合法有效的报销凭证，绝不存在拒绝开具的情况。

该负责人表示，去哪儿网提供的有用户相关行程的“Itinerary/Invoice(行程单收款凭据)”是合法合规的报销证明，并不存在拒绝开具“客票发票”的问题。新闻中提到的“婉拒”有误解。

机票的消费凭证是行程单，国内客票由国家税务总局监制。国际客票以提供服务的服务商当地法律要求、提供具有发票性质的收款凭证，就是去哪儿网提供的“Itinerary/Invoice”。因为有些顾客称所在公司拒绝接受境外航空公司提供的“Itinerary/Invoice”，按照法律规定，去哪网也无法提供国内客票“发票”，对这类乘客的要求只好“婉拒”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

波场TRON 孙宇晨 巴菲特午餐

波场TRON创始人孙宇晨456万美元拍下巴菲特午餐

· 波场TRON 孙宇晨 巴菲特午餐
华米科技 高通

华米与高通达成合作，将推出 eSIM 独立通话智能穿戴新品

· 华米科技 高通
优衣库 KAWS 优衣库KAWS联名款遭疯抢

优衣库回应“KAWS联名款遭疯抢”：每款商品花色限购2件

· 优衣库 KAWS 优衣库KAWS联名款遭疯抢
趣头条 中国计算机学会 小米

趣头条回应总编辑肖厚君离职；中国计算机学会恢复与IEEE交流合作；小米将回购1103万股B类股票

· 趣头条 中国计算机学会 小米
雷军 电商 零售 小米

雷军：小米在零售行业追求的目标，是要让用户闭着眼睛买东西

· 雷军 电商 零售
打游戏 网瘾 精神疾病

世卫组织认定打游戏成瘾被列为精神疾病 网友：我可能需要一个精神鉴定

· 打游戏 网瘾 精神疾病
腾讯公益 捐款

腾讯公益回应情侣吵架捐买房存款后悔：需与公募组织联系

· 腾讯公益 捐款
婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗

47人婚恋网交友被养猪式诈骗 涉及金额1200万元

· 婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗
马云 阿里日 微信 钉钉

马云阿里日再爆金句：婚姻不美满，主要在微信

· 马云 阿里日 微信
雷军 小米专卖店 印度

雷军现身印度小米专卖店开业典礼 服装亮了

· 雷军 小米专卖店 印度
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果：iOS 12系统满意度达97% 安卓更新率被完秒

[动态]· 06月04日

去哪儿网回应“拒开发票”：不属实 绝不存在该情况

[见闻]· 06月04日

优衣库回应“KAWS联名款遭疯抢”：每款商品花色限购2件

[见闻]· 06月04日

孙宇晨宣布自己拍下巴菲特慈善午餐 成交价4567888美元

[动态]· 06月04日

苏宁易购：淘宝持苏宁18.61亿股三天后将解禁

[见闻]· 06月03日

Windows 10市场份额逼近50%大关 WinXP用户掩面而泣

[动态]· 06月03日

拼多多618大促数据 第一小时销售额同比涨幅超10倍

[要闻]· 06月03日

中兴通讯：已与全球40多家运营商展开5G合作

[见闻]· 06月03日