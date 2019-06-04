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优衣库回应“KAWS联名款遭疯抢”：每款商品花色限购2件

2019-06-04 08:44 稿源：站长之家  0条评论
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优衣库

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:昨日，优衣库发布了与美国当代艺术家KAWS合作的“KAWS：SUMMER”系列。

6月3日零点，该合作款商品在天猫旗舰店上发售，几乎秒空。随后，大量人群涌入优衣库线下门店进行疯抢，有顾客为抢衣服甚至发生肢体冲突。有网友称，KAWS联名款开售仅 2 分钟，优衣库货架上的商品就已经被抢售一空了。

据悉，KAWS的商品平时价格较贵，达到了几千甚至上万。而KAWS与优衣库的联名商品价格为 99 元，故遭到人们疯抢。原价99元的商品目前已经被炒到了400元。

对此，优衣库方面回应称，为尽可能满足更多顾客的购买需求，这一季优衣库与KAWS联名商品线上线下每件每款花色限购 2 件，同时在店铺加强店员配备，保证店铺正常运营秩序。同时，将汇总各市场状况并根据具体需求制定下一步补货计划。

据悉本次联名产品包括 12 款成人T恤、 6 款童装和 4 款帆布包，图案不仅有KAWS经典的XX眼和骷髅形象的COMPANION，还有KAWS去年在DIOR男装大秀秀场打造的巨型BFF PINK。

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优衣库开售kaws联名款2 分钟货架被抢空


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