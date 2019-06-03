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Facebook与美国CTFC就GlobalCoin加密项目进行会谈

2019-06-03 15:35 稿源：站长之家  0条评论
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Facebook，脸书

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 6月3日 消息:据英国《金融时报》报道，社交媒体巨头Facebook已开始与美国商品期货交易委员会(CTFC)就其加密货币项目进行谈判。

此前，美国参议院银行委员会致信Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格，要求提供加密货币项目的细节。

据报道，这个被称为“GlobalCoin”的加密货币是一种与国际货币挂钩的稳定货币。该项计划据称是在“Project Libra”下进行的，它将使人们在没有银行账户的情况下也能轻松收发资金，并在Facebook、Instagram、WhatsApp和互联网上购物。

CFTC主席Christopher Giancarlo表示，双方之间的沟通正处于早期阶段，目前旨在了解该公司的加密数字资产是否在CFTC的监管范围。

Giancarlo进一步补充说，现在断定“GlobalCoin”是否会局限于现金市场，使其不在CFTC的监管范围之内，还为时过早。英国《金融时报》指出，由于GlobalCoin可能与美元挂钩，它可能消除对与之挂钩的衍生品的需求。

监管机构主要担心Facebook的加密数字资产项目是否能够坚持“反洗钱”以及KYC(Know your customer，即“了解你的客户”)规则。（tokenpost

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