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美国多名加密用户遭受SIM卡劫持攻击 有人损失10多万美元加密资产

2019-06-03 14:37 稿源：站长之家  0条评论
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比特币 加密货币

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 6月3日 消息:ZDNet报道，在过去的一周，美国加密货币社区多名用户遭到SIM卡交换攻击，这似乎是一波协同攻击。

据悉，SIM卡交换攻击也称为SIM卡劫持攻击，此次攻击的目的是让黑客能够重置密码或接收2FA验证码并访问受保护的帐户。

在上周的攻击中，至少有 15 名受害者，其中一些人公开承认损失资金，比如Sean Coonce写了一篇博文讲述自己是如何因SIM卡交换攻击而损失价值 10 多万美元的加密货币。

ZDNet还与其他受害者进行交谈。有人承认损失资金，而另一些人称SIM卡交换攻击没有成功，因为他们转而使用硬件安全令牌保护账户，而不是传统的基于短信的2FA系统。一名匿名受害者表示，一旦黑客意识到无法访问加密货币交易账户，就会迅速改变策略，锁定社交媒体和电子邮件账户，成功劫持了受害者的Instagram账户。其他用户似乎也发生了同样的事情，当黑客意识到自己无法访问加密账户，在过去一周控制了社交媒体账户。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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