蔚来谈“特斯拉国产Model3”：ES6在各方面有明显优势

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:今日，蔚来汽车针对“特斯拉国产Model 3”发表评论称，特斯拉国产的落地，对于国内智能电动车行业的市场培育是好事。ES6 和国产Model3 从定价来看，存在一定的竞争关系;但从产品力来看，我们还是比较有信心的，ES6 在尺寸空间、豪华感等方面有明显优势。在性能、续航上和国产Model3 不相上下。

今日早些时候，特斯拉公司宣布将在中国上海超级工厂生产Model3 标准续航升级版车型，并正式开放车辆预订。据悉，Model 3 标准续航升级版(特斯拉中国)续航里程为 460 公里(NEDC预估)，起售价为人民币328， 000 元，预计交付时间为 6 至 10 个月。

性能方面，Model30 到 100 公里/小时加速时间最快为5. 6 秒，车速最高可达 225 公里/小时。Model3 购车订金仅人民币20， 000 元，月供低至人民币1100 元起。

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以下为蔚来回应全文：

1 .特斯拉国产的落地，对于国内智能电动车行业的市场培育是好事。

2 .ES6 和国产Model3 从定价来看，存在一定的竞争关系;但从产品力来看，我们还是比较有信心的，ES6 在尺寸空间、豪华感等方面有明显优势。在性能、续航上和国产Model3 不相上下。此外，我们相信会提供更好的服务和本地化运营能力。

3 .天要下雨，娘要嫁人。每次外资品牌来中国说，总有人要高喊狼来了。但中国的各行各业不一样崛起了很多优秀的本土企业吗?现在已经是 2019 年了。