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腾讯全资子公司Discuz!宣布关闭discuz.net发言权限

2019-05-30 18:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:今日，Discuz!发布公告称，由于资源和人力投入问题，Discuz!关闭了 www.discuz.net 的发言权限，不过用户仍可以查阅历史资料。

据了解，Crossday Discuz! Board(简称 Discuz!)创建于2001年6月，是北京康盛新创科技有限责任公司推出的一套通用的社区论坛软件系统。目前，Discuz!已拥有15年以上的应用历史和200多万网站用户案例，是全球成熟度最高、覆盖率最大的论坛软件系统之一。2010年8月23日，康盛创想与腾讯达成收购协议，成为腾讯的全资子公司。

QQ截图20190530183932.jpg

以下为Discuz!公告全文：

十分抱歉的通知您，由于资源和人力投入问题，我们已经关闭了 www.discuz.net 的发言权限，但是历史资料仍然可以查阅。

后续有关 Discuz! 的沟通交流可以访问

http://bbs.comsenz-service.com (由原康盛大客户团队维护)

进行交流以及寻求技术支持.

同时，也欢迎访问由应用开发者维护的第三方沟通平台进行沟通交流：

https://www.dismall.com (由原应用中心运营团队维护)

https://www.discuzfans.net

http://www.kuozhan.net

对于 Discuz! 开发爱好者，也可以关注 Discuz! 的开源代码，https://gitee.com/ComsenzDiscuz/DiscuzX 通过 issues 和 PR 为 Discuz! 贡献问题和代码。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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