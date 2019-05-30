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陈伟星：区块链共识概念被歪曲成了“价格”共识

2019-05-30 16:11 稿源：站长之家  0条评论
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区块链5

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 5月30日 消息:今天，陈伟星在微博上发表了自己对区块链共识概念的看法。他表示，区块链的共识原本是一个技术概念，却被歪曲成了“价格”共识。

陈伟星称，区块链的共识原本是一个技术概念，是指各个受不同的人控制的记账节点对账本状态达成一致的数学过程。而这个概念，被歪曲成了“价格”共识，无论以为“傻逼”的共识还是“骗子”的共识，都是“共识”，都是真理。这个逻辑的本质，就是自然法则中的胜者为王，只重结果不重过程，而不是文明社会重程序正义的契约精神。对于资产价格而言，我们要达成共识的是“估值模型”和“防骗共识”，然后才有一个公平的竞争环境，达到一个公平的价格。

陈伟星还补充道，散户是天然不关心是非的，只关心自己是否能赚到钱;金融市场早期，绝大部分参与者都是以不择手段赚到钱为目标;只有真正想用技术改善世界的人才想创造一个更加公平的金融市场;所以区块链金融市场是否进步，在于是否真正能使用区块链技术，让规则更加公平，让骗子更加收敛，让散户群体行为更加聪明。

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