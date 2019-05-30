抖音推出首个家长管理系统“亲子平台”

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:今日，抖音宣布“向日葵计划”再次升级。本次升级主要包括两方面：产品上，抖音正式上线亲子平台功能，以协助家长对未成年子女的抖音账号进行健康使用管理;内容上，抖音成立“护童联盟”，邀请各界青少年保护及教育专家，共同创作优质内容。

目前，家长最多能通过亲子平台功能绑定三个账号，并可根据需要为孩子开启抖音青少年模式或时间锁功能。抖音成为首个上线家长管理系统的短视频App。

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据了解，“向日葵计划”是抖音为帮助青少年健康上网所推出的系统保护计划，正式启动于 2018 年 7 月，在青少年保护方向积极探索，结合产品、审核、内容等多方面引导青少年更好地使用抖音，同时联合社会各界力量共同参与，全方位营造利于青少年健康成长的网络空间。

此前，抖音上线了“青少年模式”。开启该模式后，孩子将只能在固定时间段(每日早 6 时至晚 10 时)、 40 分钟时长内，浏览由抖音青少年团队所精选的短视频内容。打赏、充值、提现、直播等功能将被禁用。此外，家长还可通过亲子平台的“时间锁”功能，为未成年子女设置每日使用抖音的限定时长( 40 分钟- 120 分钟不等)，超出时长后，子女账号需输入家长设置的独立密码才能继续使用。