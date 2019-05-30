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豆瓣小组公告：因技术维护需要 今日起豆瓣鹅组停用一个月

2019-05-30 15:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:今日，豆瓣小组发布公告称，因技术维护需要，豆瓣鹅组从30号开始停用 30 天。

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资料显示，豆瓣鹅组创建于 2010 年 5 月，现小组成员超过 60 万人。组内成员称，该小组是豆瓣网流量最大的小组，入组审核极为严格，平时以娱乐八卦帖子为主，曾用名为“八卦来了”。

今年3月，北京青年报曾报道称，因认为北京豆瓣科技有限公司(以下简称豆瓣科技公司)侵犯商标权，且在新浪微博注册“豆瓣鹅组”认证账号， 2018 年 9 月，豆瓣网的运营主体北京豆网科技有限公司(以下简称豆瓣网)将豆瓣科技公司起诉至北京朝阳法院。

豆瓣网称，豆瓣小组是豆瓣网的核心产品之一，有着庞大的用户群体，“豆瓣鹅组”是豆瓣小组中非常活跃且重要的一个兴趣小组，在社会上有很大的影响力。

豆瓣网认为，豆瓣科技公司进行工商注册时使用“豆瓣”的名称具有攀附的故意，侵犯了豆瓣网的商标专用权，后又在新浪微博上使用“豆瓣鹅组”发布了大量豆瓣网的内容，使相关公众误以为该账号与豆瓣网存在特定联系，给社会公众造成了严重的混淆，误导公众，是明显的不正当竞争行为，给豆瓣网造成了重大损失。

2018 年 9 月，豆瓣网将豆瓣科技公司诉至北京朝阳法院，要求其停止在公司名称中使用“豆瓣”字样;赔偿经济损失 20 万元并在新浪微博公开赔礼道歉。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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