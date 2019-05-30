广州黄埔区“秒批”审批系统引进区块链技术 创建“商事服务区块链平台”
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今日块讯(ChinaZ.com) 5月30日 消息:据南方网报道， 5 月 29 日，黄埔区、广州开发区推出第二批“秒批”事项，共 162 项，涉及市场监管、公安、卫生、民政、教育等 19 个部门。
据介绍，审批系统已经得到升级改造，该系统推动 40 个事项实现全流程在线“秒批”、企业群众办事“零跑动”。此外，审批系统还通过引进“区块链”技术，创新建设“黄埔区商事服务区块链平台”，申请人只需登录微信小程序即可实现企业开办“一个表单、一次采集、一键开办”，企业设立登记类部分事项得以实现微信掌上“秒批”。
今年 3 月份，《广州市深化商事制度改革实施方案》(简称《方案》)正式印发，在推动商事登记深层次改革方面，《方案》明确要创新商事登记模式，其中包括在黄埔区试点“区块链+商事服务”，探索打造共享式登记模式。
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