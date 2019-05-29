酷狗回应维权事件：有商家混淆视听，不正当竞争

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站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:针对音乐人集体线下维权事件，酷狗官方今日做出回应，称在“星愿计划”(圆梦计划)活动中接到大量主播投诉反映音乐质量不达标。为了维护音乐人的权利，保证公平、公正、公开，酷狗直播现推出“音乐质量自我承诺函”和“音乐制作明细”流程，对不敢承诺音乐质量、不敢公布音乐制作明细，妄图用恶意行为混淆视听、浑水摸鱼的商家，将一律诉之法律。

据了解，星愿计划是酷狗于 2018 发起的活动，希望帮助“主播圆梦，制作人盈利”。音乐制作方可以制作歌曲小样，并自主定价，上传至酷狗旗下的5sing商城。今年 4 月份，酷狗主播接到了酷狗停止“圆梦计划”的通知。上百名音乐人在线下维权，涉及损失金额超过 1 亿元。

以下是官方回应原文：

关于“星匿计划”(圆梦计划)的声明

在“星愿计划”(圆梦计划)活动中，我们接到了大量主播投诉，反映音乐质量不达标、有商家通过不正当竞争手段获利。

为维护广大热爱音乐、有歌唱才华的主播的权益，以及积极为原创事业做出贡献的音乐公司的合法利益，保证歌曲结算公平，公正，公开，现推出“音乐质量自我承诺函”和“音乐制作明细”流程，对不敢承诺音乐质量、不敢公布音乐制作明细，妄图用恶意行为混淆视听、浑水摸鱼的商家，将一律诉之法律。