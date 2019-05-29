小米社区官网变黑白：雷军亲自发文悼念资深米粉
站长之家(ChinaZ.com) 5 月 29 日消息：小米社区今日将页面设置成黑白色，以悼念资深老粉丝独舞倚天（刘川）。小米创始人、CEO 雷军也小米社区发文追悼这位逝世的老米粉。
图片来自 小米社区
雷军表示：「独舞倚天是铁杆米粉，一直非常支持小米。他在米粉群体中有较强的影响力，年轻的米粉都叫他川哥。」
「我出席的小米活动上，也大多能看到他的身影，在微博微信上我们也有联系。今天早上得知他猝然离世的消息后，深感震惊。我这次特来到小米社区，悼念这位小米的好伙伴，老朋友，希望他一路走好。附上我们在米粉家宴上的合影。」
图片来自 小米社区
小米社区运营团队张涵也在小米社区发布题为《悼念沈阳同城会会长 独舞倚天》讣告：
小米最好的朋友之一，沈阳同城会会长刘川 (独舞倚天)，因心源性猝死，于 2019 年 5 月 28 日 23 点 20 分在河北滦洲永远的离开了我们，享年 49 岁。
我们永远不会忘记刘川 8 年来对小米巨大的帮助、对米粉群体无私的奉献。今日小米社区全站黑白 1 天，以致哀思。
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