“扫一扫”分享到微信

见闻

小米社区官网变黑白：雷军亲自发文悼念资深米粉

2019-05-29 17:19 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 29 日消息：小米社区今日将页面设置成黑白色，以悼念资深老粉丝独舞倚天（刘川）。小米创始人、CEO 雷军也小米社区发文追悼这位逝世的老米粉。

TIM截图20190529171747.jpg

图片来自 小米社区

雷军表示：「独舞倚天是铁杆米粉，一直非常支持小米。他在米粉群体中有较强的影响力，年轻的米粉都叫他川哥。」

「我出席的小米活动上，也大多能看到他的身影，在微博微信上我们也有联系。今天早上得知他猝然离世的消息后，深感震惊。我这次特来到小米社区，悼念这位小米的好伙伴，老朋友，希望他一路走好。附上我们在米粉家宴上的合影。」

TIM截图20190529171841.jpg

图片来自 小米社区

小米社区运营团队张涵也在小米社区发布题为《悼念沈阳同城会会长 独舞倚天》讣告：

小米最好的朋友之一，沈阳同城会会长刘川 (独舞倚天)，因心源性猝死，于 2019 年 5 月 28 日 23 点 20 分在河北滦洲永远的离开了我们，享年 49 岁。

我们永远不会忘记刘川 8 年来对小米巨大的帮助、对米粉群体无私的奉献。今日小米社区全站黑白 1 天，以致哀思。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

埃及区块链 加密货币许可证 加密货币监管 加密货币政策

埃及中央银行将制定新法案并建立加密货币许可证

· 埃及区块链 加密货币许可证 加密货币监管
区块链 区块链应收 浙商银行

海默科技收回浙商银行区块链应收款 净收益率为4.83%

· 区块链 区块链应收 浙商银行
美团酒店 OYO酒店 小程序

美团酒店与OYO酒店达成合作 酒店已遍布中国320座城市

· 美团酒店 OYO酒店 小程序
和平精英 吴京 腾讯手游

吴京代言腾讯手游《和平精英》 将担任“战地指挥官”

· 和平精英 吴京 腾讯手游
打游戏 网瘾 精神疾病

世卫组织认定打游戏成瘾被列为精神疾病 网友：我可能需要一个精神鉴定

· 打游戏 网瘾 精神疾病
腾讯公益 捐款

腾讯公益回应情侣吵架捐买房存款后悔：需与公募组织联系

· 腾讯公益 捐款
婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗

47人婚恋网交友被养猪式诈骗 涉及金额1200万元

· 婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗
马云 阿里日 微信 钉钉

马云阿里日再爆金句：婚姻不美满，主要在微信

· 马云 阿里日 微信
雷军 小米专卖店 印度

雷军现身印度小米专卖店开业典礼 服装亮了

· 雷军 小米专卖店 印度
微信支付 付款截图吃霸王 微信

10名高中生用付款截图吃霸王餐近一年 每人赔偿2千元

· 微信支付 付款截图吃霸王 微信
查看更多
﻿

编辑推荐

小米社区官网变灰白：雷军亲自发文悼念资深米粉

[见闻]· 05月29日

欢聚时代2019Q1财报：营收47亿 移动端月活超4亿

[数说]· 05月29日

美团酒店与OYO酒店达成合作，将提供流量等支持

[见闻]· 05月29日

百度自研区块链技术XuperChain正式开源

[块讯]· 05月29日

吴京代言腾讯手游《和平精英》 将担任“战地指挥官”

[见闻]· 05月29日

广东：学习类App不得随意征集学生家长信息

[见闻]· 05月29日

SD协会恢复华为成员资格 官网重新出现“华为公司”名字

[见闻]· 05月29日

B站COO李旎：超2000万人在B站看纪录片

[见闻]· 05月29日