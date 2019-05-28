联想发文回应“联想撤出中国”谣言：汉奸的锅，不背!

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:上周五，一则联想CFO宣布"若美国提高中国关税，联想就将生产线撤出中国"的报道引发了众多网友的争议。今天，联想官方公众号发文澄清了谣言的始末，并表示，联想CFO并为说过要撤出中国。



官方表示，CNBC报道为，联想称，如果美国继续对中国产品加征关税，公司可以将产能转移到中国以外的其他国家。

联想CFO在采访中的实际回复则是：即“如果发生这种情况，显然我们已做好充分准备，”联想首席财务官黄伟明在接受CNBC采访时表示。“我认为，我们完全有能力将部分生产能力从中国等受影响国家转移到其他不受关税影响的国家，继续生产”。

联想还指出，风闻社区的网友“黑海的海魂衫”，把CNBC原标题《科技巨头联想表示已“做好充分准备”应对美国继续加征关税》偷偷改成了《中国联想：一旦关税有变，我们就将生产线搬出中国》。

联想最后强调，汉奸的锅，不背!

以下为联想官方回应全文：

上周五，一则联想CFO宣布"若美国提高中国关税，联想就将生产线撤出中国"的所谓新闻又成功地吸引了吃瓜群众的目光。联想CFO说过“撤出中国吗”?答案是否定的。事件起因是联想财报发布会后美国CNBC电视网对联想CFO的一次采访，CNBC的相关采访文章在正文之前，会有一个CNBC自行理解的KEY POINTS(关键点)：

2019 年 5 月 24 日CNBC截图

即，联想称，如果美国继续对中国产品加征关税，公司可以将产能转移到中国以外的其他国家。

但联想CFO在采访中的实际回复则是：

即“如果发生这种情况，显然我们已做好充分准备，”联想首席财务官黄伟明在接受CNBC采访时表示。“我认为，我们完全有能力将部分生产能力从中国等受影响国家转移到其他不受关税影响的国家，继续生产”。

转移出部分产能=将生产线/产能撤出中国?当然是否定的，显然CNBC想多了。

把生产能力在全球工厂做调配，让产品不受零部件价格波动和各地区关税影响，是几乎每个大型生产制造型企业的日常运营工作，联想 11 个自有工厂中，有三个位于海外，分布在印度、墨西哥和巴西。自有工厂中90%产品都是中国生产，转移部分产能通俗地说就是让墨西哥员工加加班而已。

正如人民银行党委书记、银保监会主席郭树清上周所说，中国产业结构正在加速调整升级，需要有一定比例的生产转移到海外，这有利于我们实现产业更新换代，进一步提高劳动生产率，加快中国的高质量发展。

简单地说，CNBC犯了个错，但国内却有一群人嗅到了流量的味道，开始了无序的狂欢。