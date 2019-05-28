蔚来获亦庄国际100亿元投资 将新成立实体“蔚来中国”

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站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:今日，蔚来发布了截至 2019 年 3 月 31 日的 2019 财年第一季 未经审计的财务报告。报告显示，截至 2019 年 3 月 31 日，蔚来 2019 年第一季度营收为16. 3 亿元，环比 2018 年第四季度下降52.5%，净亏损26. 236 亿元，环比降25.1%，同比增71.4%。蔚来目前储备的现金及现金等价物，限制性货币资金和短期投资的余额为75. 365 亿元 人民币(11. 230 亿美元)。



同时，蔚来还与北京亦庄国际投资发展有限公司签订框架协议，根据此协议，蔚来将在北京经济技术开发区设立新 的实体“蔚来中国”，并向“蔚来中国”注入特定的业务和资产，亦庄国投将通过其指定的投资 公司或联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币 100 亿元，以获取持有“蔚来中国” 的非控股股东权益。

此外，亦庄国投也将协助“蔚来中国”建设或引进第三方共同建设蔚来中 国先进制造基地，生产公司二代平台车型。双方正继续为完成最终具有约束力的交易文件而 努力。