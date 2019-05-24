腾讯发布首个未成年人网络保护标准 为企业伙伴提供指引

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站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:今日，腾讯发文称， 5 月 21 日，腾讯召开了IEEE网络游戏未成年人守护标准工作组第一次会议。会上，腾讯牵头启动首个针对未成年人的网络保护标准《网络游戏未成年人守护指南》。来自电子四院、广东游戏产业协会、深圳互文协会、华为、OPPO、小米、恒安嘉新、深圳电通、深识科技等企事业单位参加了本次大会。



据介绍，腾讯游戏推出的“健康系统”、“成长守护平台”、“16+”等功能都加入到了该“标准”中。该“标准”除了为行业企业伙伴提供指引，还能为家长提供易用、有效的手段：在保护未成年人隐私的前提下，帮助家长引导未成年用户健康参与网络游戏，促进家庭关系和谐。

值得一提的是，在IEEE国际化平台上创建该标准，可以让全球的企业都有机会加入未成年人网络守护生态。

数据显示，腾讯启用公安实名校验后，《王者荣耀》未满 13 周岁的未成年用户平均游戏时长下降约59.8%， 13 周岁及以上未成年用户平均游戏时长下降40.3%;未成年人守护平台绑定父母和孩子的账户数超过 2000 万，微信公众号粉丝超过 1500 万，超过82%的绑定用户游戏时长呈现下降趋势。