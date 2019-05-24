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晋江文学城发布整改声明 关闭部分栏目并停更15天

2019-05-24 08:47 稿源：站长之家  0条评论
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网络文学

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:昨日，扫黄打非办发文称，北京市“扫黄打非”部门联合行动，查处晋江文学城涉嫌传播淫秽色情信息行为，关闭停更相关栏目、频道；对违法行为，执法机关将进一步追查。

北京市扫黄打非办称，根据群众举报，经查，在晋江文学城登载的网络作品中，《不知悔改的男人》《妖孽养成日记》等作品涉嫌传播淫秽色情内容。对此，相关部门依法责令其立即进行整改，配合执法机关调查，全面清查网络出版物内容，完善审核编辑制度，对存在问题立行立改。

昨日晚间，针对上述情况，晋江文学城官方微博发布声明回应称，立即关停古代纯爱频道下的东方架空栏目及衍生纯爱频道下的东方幻想栏目，停止更新原创分站15天。

以下为晋江文学城声明全文：

晋江从来不是一个回避问题的公司，16年我们一直在努力，期待在晋江这座森林里面，多一些鲜花，不要有毒草。但是，在取得成绩的同时，不可否认仍然有问题存在。对于逃过晋江审核的问题章节展示出来，我们是负有责任的。我们将主动配合执法机关依法查处，诚恳接受处罚，同时，按照行业主管部门的要求，全面开展自查，认真进行整改。从即日起，立即关停古代纯爱频道下的东方架空栏目及衍生纯爱频道下的东方幻想栏目，停止更新原创分站15天。我们将在有关部门和读者的共同帮助下认真开展自查自纠，进一步完善内控制度，把好内容审核关口，确保合法合规经营。       

2019年5月23日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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