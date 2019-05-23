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硬核！大妈偷电挖比特币获刑4个月 被罚1万元

2019-05-23 14:01 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 5月23日 消息:比特币挖矿无疑是相当耗电的，因此有人选择了“窃电”的方式偷偷挖矿，从而节省部分成本。让网友颇为意外的是，一名 1958 年的大妈竟然也会通过偷电方式挖比特币，最终获刑 4 个月。

据每日经济新闻报道，一名 1958 年出生的唐山女子，为运行比特币矿机“挖矿”，在 2018 年 1 月 11 日至 10 月 2 日期间，私接线路运行了 4 台比特币矿机，共计窃电17277. 6 千瓦时，并通过出售部分比特币非法获利 6500 元。

同年 12 月 26 日，该女子退还窃电款8984. 35 元，法院判决该女子犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一万元，并没收违法所得。

今年以来，我国已经发生多起比特币挖矿窃电案件。今年 4 月份，河南平顶山警方破获一起“比特币挖矿机”窃电案件，警方缴获 1700 余台比特币挖矿机以及其他挖矿设备，经初步测算，该窃电窝点一天窃电量近 4 万度 。 3 月份，陕西三原县公安局也侦破一起重大比特币挖矿窃电案，该案件犯罪团伙共盗电 200 余万度，涉案金额百余万元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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