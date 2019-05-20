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华为回应“谷歌暂停部分业务”：中国市场不受影响

2019-05-20 16:30 稿源：站长之家  0条评论
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华为，拍照

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：今日，有媒体报道谷歌将暂停支持华为部分业务一事。对此，华为发布声明称安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。

此前，Android在其官方推特发文称：“在我们遵守美国政府的所有要求的同时，Google Play及其安全防护等服务将继续在您现有的华为设备上运行。华为发表媒体声明称，产品和服务在中国市场不受影响。

声明全文：

关于谷歌暂停支持华为部分业务的媒体声明

安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。

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