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百度回应“贴吧出现赌场招聘信息”：已上报公安等主管部门

2019-05-16 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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贴吧

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:今日，有媒体报道称，百度贴吧“柬埔寨吧”内存在大量赌场招聘信息。调查发现，除柬埔寨吧外，柬埔寨金边吧、柬埔寨西港吧、柬埔寨工作吧等百度贴吧内，存在大量以“招收推推、小白”、“新盘口、有意私聊”、“坐标西港、波贝”等为暗语的招赌信息。

针对此事，百度方面发文回应称，经查，文中所述内容确实存在，其所描述的黑话、变体等问题，无法直接判断是否违法，已对相关不良内容做了不主动曝光处理，并收集相关线索上报公安等主管部门。

以下为百度回应原文：

针对媒体报道的“有不法分子以暗语在百度贴吧‘柬埔寨吧’等为境外赌场招募工作人员”一事，声明如下：

1，在获知此事后，百度高度重视并第一时间进行排查。经查，文中所述内容确实存在，其所描述的黑话、变体等问题，无法直接判断是否违法，我们已对相关不良内容做了不主动曝光处理，并收集相关线索上报公安等主管部门。这也是百度长期以来一直持续在做的事情。

2，百度坚决反对利用百度贴吧平台进行违法犯罪的行为，我们会积极配合公安机关，严厉打击利用钓鱼手段进行境外招赌的不法分子。

3，百度同时提醒广大网友注意甄别信息，不故意传播扩散，不参与引导这些违法有害行为和信息。珍爱生活，拒绝赌博。若发现任何不法内容，可随时通过http://jubao.baidu.com/jubao/ 举报。

百度贴吧

2019 年 5 月 16 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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