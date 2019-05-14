腾讯音乐娱乐集团宣布管理层调整 谢国民辞任董事职务

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站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:今日，腾讯音乐娱乐集团宣布，谢国民因个人原因辞任集团董事以及联席总裁职务，自 2019 年 6 月 6 日起生效。



此外，根据集团业务发展需要，经集团董事会讨论决定，任命公司董事及集团联席总裁谢振宇兼任集团首席技术官(CTO)，向腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信汇报。同时，任命集团副总裁陈琳琳担任酷狗业务线负责人，集团副总裁史力学担任酷我业务线负责人，两位均向首席执行官彭迦信汇报。

此外，经集团董事会讨论决定，任命公司董事及集团联席总裁谢振宇兼任集团首席技术官(CTO)，向腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信汇报。同时，任命集团副总裁陈琳琳担任酷狗业务线负责人，集团副总裁史力学担任酷我业务线负责人，两位均向首席执行官彭迦信汇报。

资料显示，腾讯音乐娱乐集团旗下包括音乐流媒体、社交娱乐两大主要业务，涵盖酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、全民K歌四大产品。2018年10月2日，腾讯音乐娱乐集团正式递交赴美上市招股书，代码为“TME”。12月12日，腾讯音乐娱乐集团在纽交所上市交易。