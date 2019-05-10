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国家预警信息发布中心与字节跳动达成合作 将入驻今日头条、抖音

2019-05-10 11:36 稿源：站长之家  0条评论
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今日头条 (3)

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:今日，全国预警发布中心国省联动媒体传播工作启动会暨头条抖音矩阵入驻仪式在京举行。仪式上，国家预警信息发布中心宣布与字节跳动达成战略合作，国、省、市、县四级预警信息发布中心 2000 余个单位的新媒体将集体入驻今日头条、抖音。

未来，今日头条、抖音将全面接入国家预警信息发布中心相关预警信息，利用“今日头条”和“抖音”的精准发布策略，实现预警信息的高效、精准分发。

同时，国家预警信息发布中心将与字节跳动合作建立预警信息新媒体立体传播网络、预警信息传播效果评估反馈机制，并将联合开展防灾减灾科普传播服务，使公众能准确、及时接收到实用有效的预警信息和防灾减灾科普知识。

据悉，国家预警信息发布中心自 2015 年正式启动运行以来，一直致力于预警信息的精准广泛发布，纵向已建成 1 个国家级、 31 个省级、 358 个市级及 2016 个县级预警发布管理平台，横向已联通应急、水利、国土、海洋等相关应急管理部门，成为集约化综合预警服务平台。目前，该中心汇集和发布了 16 个行业领域的 76 类预警信息，在减少灾害和突发事件损失、维护社会稳定方面发挥重要作用，成效显著。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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