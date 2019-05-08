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饿了么回应“骑手与浙大保安冲突”；乐视网将举行业绩说明会；3款约会App被下架

2019-05-08 08:18 稿源：站长之家  0条评论
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饿了么回应“骑手与浙大保安冲突”：该外卖员为兼职骑手

昨日，澎湃新闻报道称，有外卖骑手与浙大保安发生冲突，浙大紫金港校区一保安被外卖小哥刺伤。当天，该涉事外卖员已被控制。

针对此事，饿了么方面回应称，该兼职骑手今年 3 月 13 日后在饿了么平台没有任何接单记录，当日也没有配送饿了么订单，同时该骑手也没有在饿了么官方平台购置餐箱的记录。饿了么将进一步加强对骑手的管理体系，提升服务能力。

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乐视网 5 月 10 日将在全景网举行业绩说明会

昨日，乐视网发布公告称，公司将于 5 月 10 日(星期五)上午9：00-11： 00 在全景网(http://rs.p5w.net)举行 2018 年度业绩说明会。公司董事长刘淑青、总经理张巍等将出席。

4 月 26 日，乐视网发曾公告称，根据会计事务所的审计报告，乐视网 2018 年度经审计归属上市公司股东净资产为负，公司股票将自公司 2018 年年度报告披露之日起(即 2019 年 4 月 26 日开市起)停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

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3 款约会App被苹果谷歌下架

据CNBC报道，昨日，美国联邦贸易委员会(FTC)表示，苹果和谷歌已从各自的应用商店中下架了三款约会应用(App)。这三款APP为Meet24、FastMeet和Meet4U，全部由总部位于乌克兰的Wildec公司运营。

FTC在声明中称，Wildec运营的这三款应用在允许 13 岁以下儿童访问，并在用户创建帐户时，要求提供生日、电子邮箱和照片等纤细，还收集用户的实时位置数据。

此外，该声明还显示，FTC要求Wildec立即删除其应用上儿童的个人信息。

苹果应用商店、手机APP

图片来源图虫：已授站长之家使用

 

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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