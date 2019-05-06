网信办：App这些行为属违法收集个人信息

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:针对App存在强制授权、过度索权、超范围收集个人信息等问题，网信办今日发出关于征求《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法(征求意见稿)》意见的通知公告。通知明确界定App收集使用个人信息方面的七种违法违规行为。

其中包括包括：没有公开收集使用规则、没有明示收集使用个人信息的目的方式和范围、未经同意收集使用个人信息、违反必要性原则收集与其提供的服务无关的个人信息、未经同意向他人提供个人信息、未按法律规定提供删除或更正个人信息功能、侵犯未成年人在网络空间合法权益。

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App违法违规收集使用个人信息行为认定方法(征求意见稿)

落实《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》，依据《网络安全法》等法律法规，参照国家标准《个人信息安全规范》，制定本文件。

一、没有公开收集使用规则的情形

1.没有隐私政策、用户协议，或者隐私政策、用户协议中没有相关收集使用规则的内容;

2.在App安装、使用等过程中均未通过弹窗、链接等方式提示用户阅读隐私政策，或隐私政策链接无效、文本无法正常显示;

3.进入App主功能界面后，多于 4 次点击、滑动才能访问到隐私政策;

4.其他违反公开收集使用规则要求的情形。

二、没有明示收集使用个人信息的目的、方式和范围的情形

1.收集使用信息的目的违反合法、正当、必要原则，如仅仅以改善程序功能、提高用户体验、定向推送等为目的收集用户个人信息;

2.没有逐一列出收集个人信息的类型、频率，特别是针对个人敏感信息;

3.收集使用个人信息的目的、方式和范围发生变化，未以适当方式通知用户，适当方式包括更新隐私政策并提醒用户重新阅读授权等;

4.在申请可收集个人信息的权限时，未告知收集使用的目的，如在申请调阅通讯录时没有说明原因;

5.每次要求用户提供个人敏感信息时，如身份证号、银行卡号等，未同步实时说明原因;

6.有关收集使用规则的内容晦涩难懂、冗长繁琐;

7.其他没有明示收集使用个人信息的目的、方式和范围的情形。

三、未经同意收集使用个人信息的情形

1.未经同意就开始收集个人信息，如App首次运行、提示用户阅读隐私政策前就开始收集个人信息;

2.用户明确拒绝后，仍收集个人信息，如用户不同意被收集地理位置信息时仍然收集;

3.实际收集使用的个人信息超出用户授权的范围;

4.利用用户信息和算法定向推送新闻、广告等，未提供终止定向推送的选项;

5.未经用户同意，私自调用可收集用户个人信息权限;

6.在未打开或使用App时，App后台调用用户个人信息;

7.未经用户同意私自更改用户设置的权限，包括App更新时将用户设置的权限恢复到默认状态;

8.用户明确拒绝App收集个人信息请求，App仍频繁征求用户同意，干扰用户正常使用;

9.违背与用户约定，不按隐私政策中的收集使用规则收集使用个人信息;

10.其他未经同意收集使用个人信息的情形。

四、违反必要性原则，收集与其提供的服务无关的个人信息的情形

1.实际收集的个人信息类型与现有业务功能无关，无关是指该类信息并非实现现有业务功能所必需;

2.在用户使用业务功能时，收集个人信息的频率等超出所使用的业务功能需要;

3.捆绑多项业务功能一揽子征求用户同意，不同意则不提供任何单一服务;

4.当用户拒绝某一业务功能收集个人信息的请求时，App停止提供其他业务功能;

5.如提供未经注册即可使用(如支持浏览、游客模式)的业务功能，用户若不同意收集此类业务功能所需以外的个人信息，App拒绝提供所有服务;

6.新增业务功能时，需收集的个人信息超出原有同意范围，如用户不同意收集，则拒绝提供原有业务功能，新增业务功能将取代原有业务功能的除外;

7.申请打开可收集无关信息的权限;

8.其他收集与其提供的服务无关的个人信息的情形。

五、未经同意向他人提供个人信息的情形

1.未经同意，且未做匿名化处理，从客户端直接向第三方提供个人信息，包括App客户端嵌入第三方代码、插件(如sdk)等方式向第三方提供;

2.数据传输至App服务器后，未经同意，且未经匿名化处理，向第三方提供其收集的个人信息;

3.其他未经同意向他人提供个人信息的情形。

六、未按法律规定提供删除或更正个人信息功能的情形

1.未提供更正、删除个人信息，注销用户账号的功能;

2.对于提供在线操作方式、客服电话、电子邮件等方式的，进行相关操作未响应的;

3.需人工处理的，受理后未在承诺时限内(无承诺时限的，以 15 个工作日为限)完成核查和处理的;

4.更正、删除或注销操作提示完成后，依然未能更正、删除个人信息，注销用户账号的;

5.其他未采取措施予以删除或者更正的情形。

七、侵犯未成年人在网络空间合法权益的情形

1. 未经监护人同意，收集使用14 周岁以下(含)未成年人个人信息;

2. 未经监护人同意，利用14 周岁以下(含)未成年人信息和算法开展个性化推送新闻、时政信息、广告等定向推送活动。