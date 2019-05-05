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国家移民管理局：本式港澳通行证将在9月13日失效

2019-05-05 16:17 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：今日，国家移民管理局发布提示称，现用的本式往来港澳通行证将于今年 9 月 13 日全部失效。按照往来港澳签注最短有效期3个月计算，近期持用本式往来港澳通行证将不便于申请新的签注。

国家移民管理局表示，如有赴港或赴澳出行需求的持证人，建议提前申请卡式的电子往来港澳通行证。而已办妥签注的本式往来港澳通行证，在有效期内仍可继续使用。

3月26日，国家移民管理局宣布 4 月 1 日起出入境证件“全国通办”，内地居民可通过移民局网站、App及支付宝等第三方平台预约护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证的申领、更换、签注等服务，并选择在全国任一出入境证件受理点办理。

以支付宝为例，4月1日起居民在支付宝内搜索“移民局”，直接进入国家移民管理局官方小程序，通过“刷脸”实名认证后即可一键办事，在线预约“往来港澳台旅游签注办理”、“证件进度查询”、“证件信息查询”、“出入境记录查询”、“签注剩余次数查询”、“办证机构查询”、“办事指引查询”等八大服务，然后就近前往线下出入境受理点办理。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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